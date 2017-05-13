Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным 2 мая

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 17:45

Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным 2 мая

Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным 2 мая

Также они обсудили нападение на представителей ОБСЕ в Донбассе и продолжение работы в нормандском формате с участием Макрона

Немецкий канцлер Ангела Меркель проинформировала по телефону украинского лидера Петра Порошенко об итогах ее переговоров с Владимиром Путиным в рамках визита в Сочи 2 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В сообщении сказано, что Путин и Меркель  почтили память погибших в годы Второй мировой войны. «Канцлер особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом», — отмечается в тексте. 

Кроме этого, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения пунктов Минских соглашений, которые касаются безопасности. «Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая», — приводит агентство текст сообщения.

Порошенко и Меркель также в ходе разговора обсудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и системные препятствия в их работе. Лидеры двух государств подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля, а также указали на необходимость освобождения заложников.

В пресс-службе добавили, что Порошенко и Меркель отметили необходимость продолжения работы в нормандском формате, в частности, с участием новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.»Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне», — добавили в пресс-службе.

Агентство напоминает, что, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, по итогам переговоров Меркель и Путина, главы стран констатировали пробуксовку Минских соглашений и необходимость придания нового импульса этому процессу. При этом у России и Германии нет четкого понимания, как придать необходимый импульс Киеву по реализации «Минска-2». Песков отметил, что президент РФ призвал немецкого канцлера «все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на него с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».

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Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 17:45
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