Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху

По ее мнению, решением таких проблем, как глобализация, станет открытость

Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что мир вступает в новую историческую эпоху. При этом решить связанные с глобализацией проблемы, по ее мнению, можно с помощью открытости, пишет РИА Новости со ссылкой на «Рейтер».

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая», — приводит слова Меркель агентство.

Политик подчеркнула, что при попытке решить проблемы с помощью поляризации и популизма «мы ничего не получим».

Канцлер считает, что немцы должны показать, что «придерживаются основных принципов нации».

Агентство добавляет, что ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер назвал новой вехой в мировой истории избрание Дональда Трампа на пост американского лидера. По мнению дипломата, с избранием республиканца «старый мир XX века наконец остался в прошлом».