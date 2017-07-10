Меркель заявила, что не желает быть посредником между Путиным и Трампом

Первая встреча Путина и Трампа пройдет 7 июля на полях саммита «двадцатки».

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что имеет свою позицию относительно ситуации на Украине и не желает быть посредником на встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом пишет «ТАСС».

«В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе», — отметила Ангела Меркель.

Также она добавила, что видит свою задачу не в выполнении функций посредника, «а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в пятницу, 7 июля, должен встретиться с главой Америки Дональдом Трампом на полях саммита «двадцатки».