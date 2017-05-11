Меркель заявила, что не желает прерывать диалог с Россией

Александр
Автор: Александр Май 11, 2017 23:45

Меркель заявила, что не желает прерывать диалог с Россией

Меркель заявила, что не желает прерывать диалог с Россией

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выбрала верный путь

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ей важно поддерживать диалог с Россией и она считает этот путь верным. Об этом пишет РИА «Новости».

Также Меркель подчеркнула, что считает важным демонстрацию силы со стороны НАТО.

«Мне было очень важно не допускать прерывания нити диалога с Россией. Поэтому мы приняли все меры для того, чтобы основополагающий акт Россия-НАТО продолжал выполняться и Совет Россия-НАТО также проводил заседания. И я считаю, что действуя таким двойным образом – с одной стороны показывая силу, но с другой демонстрируя готовность к диалогу – мы выбрали верный путь», — сказала Меркель.

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Автор: Александр Май 11, 2017 23:45
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