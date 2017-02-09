МИД назвал Румынию угрозой для России после размещения там ПРО США

В Москве полагают, что со стороны Бухареста наблюдалась откровенная русофобская линия

Москва назвала Румынию страной-форпостом, которая несет угрозу безопасности РФ, после того как на ее территории появились элементы противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора четвертого европейского департамента МИД РФ Александра Боцан-Харченко</strong>.

Он подчеркнул, что позиция Румынии и руководства страны, превратившего ее в форпост, является «явной угрозой» для России. По словам Боцан-Харченко, румынской стороне заявили об этом в том числе публично.

Дипломат отметил, что данные решения представляют угрозу для РФ и, «естественно, они направлены в первую очередь против России». Все это очень сильно осложняет взаимодействие и сотрудничество, однако при этом необходимо сохранить и использовать имеющиеся возможности, добавил он.

По словам дипломата, со стороны Бухареста наблюдалась «откровенная <…> русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике».

Боцан-Харченко подчеркнул, что для преодоления неблагоприятной ситуации в отношении двух стран можно опереться на имеющиеся основы для сотрудничества. Он заверил, что российская сторона будет стремиться к конструктивному взаимодействию.