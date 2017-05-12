МИД РФ назвал условия нормализации отношений с США

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 20:45

МИД РФ назвал условия нормализации отношений с США

МИД РФ назвал условия нормализации отношений с США

Одним из условий является возвращение дипнедвижимости РФ в США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в ходе беседы с замгоссекретаря США Томасом Шенноном заявил, что для нормализации отношений между двумя странами нужно устранить раздражители, которые были созданы при экс-президенте США Бараке Обаме</strong>. Таковым, например, является фактическая экспроприация дипломатической недвижимости России в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт МИД РФ в Facebook.

В сообщении сказано, что «состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы, которая в нарушение международного права даже пошла на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом».

Агентство напоминает, что администрация Обамы в конце декабря минувшего года ввела санкции против девяти учреждений, компаний и физических лиц РФ, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы вмешательство в выборы и давление на дипломатов США, которые работают в РФ.

Кроме этого, Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, являющиеся дипсобстввенностью России. Кроме этого, персонами нон-гранта объявили 35 российских дипломатов.

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Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 20:45
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