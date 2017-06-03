МИД РФ возмутило «шельмование» российского посла в США

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 15:45

МИД РФ возмутило «шельмование» российского посла в США

МИД РФ возмутило "шельмование" российского посла в США

Также Сергей Рябков выразил обеспокоенность отсутствием серьезных сдвигов в отношениях России с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «шельмование» в США российского посла Сергея Кисляка вызывает возмущение. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что ведомство не предает огласке «никаких подробностей относительно тех или иных рабочих контактов посла, любого сотрудника российской дипслужбы», отметив, что Россия придерживается и будет придерживаться данного принципа. Он добавил, что если бы Москва комментировала содержание, характер и наполнение дипломатических контактов разных уровней, то это являлось бы нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме этого, Рябков выразил обеспокоенность тем, что взаимодействие с администрацией Трампа пока не привело к положительным изменениям в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Также дипломат подчеркнул, что РФ никогда не вмешивалась во внутренние дела Америки.

«Российская газета» добавляет, что ранее газета «Вашингтон пост» рассказала читателям о том, что зять главы США Джаред Кушнер в конце 2016 года якобы обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования «секретного» канала дипсвязи для того, чтобы команда Трампа еще до его инаугурации могла переговариваться с Москвой, не боясь «прослушки» со стороны спецслужб США.

При этом позже телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что Кушнер не предлагал Кисляку создать секретный канал связи между Москвой и Белым домом.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии