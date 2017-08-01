МИД России пригласил попавшего под критику украинского летчика
В МИД подчеркнули, что поступок летчика вне политики
Министерство иностранных дел России поддержало украинского летчика Александра Акопова, которого начали критиковать за симпатию к нашей стране. Об этом пишет ТАСС.
«Александр, то, что вы совершили, — вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте — всегда вам рады», — сказано в сообщении российского ведомства.
Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Турецкий самолет авиакомпании AtlasGlobal попал под град на высоте 1,2 тысячи метров. В этот момент на борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет оказался сильно поврежден: стекло в кабине пилотов треснуло, а нос воздушного судна был помят.
За штурвалом находился украинский летчик Александр Акопов. Он решил вернуться в Стамбул, где мастерски посадил самолет.
«Александр Акопов стал героем, вслепую посадившим побитый градом самолет в аэропорту Стамбула. Поступку украинца аплодирует весь мир», — сказал президент Украины Петр Порошенко, наградивший пилота орденом «За мужество».
Но вскоре пользователи интернета заметили, что аватарка в соцсети у летчика совмещена с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это вызвало гнев многих украинских пользователей, заподозривших летчика в симпатиях к России.
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