МИД России пригласил попавшего под критику украинского летчика

В МИД подчеркнули, что поступок летчика вне политики

Министерство иностранных дел России поддержало украинского летчика Александра Акопова, которого начали критиковать за симпатию к нашей стране. Об этом пишет ТАСС.

«Александр, то, что вы совершили, — вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте — всегда вам рады», — сказано в сообщении российского ведомства.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Турецкий самолет авиакомпании AtlasGlobal попал под град на высоте 1,2 тысячи метров. В этот момент на борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет оказался сильно поврежден: стекло в кабине пилотов треснуло, а нос воздушного судна был помят.

За штурвалом находился украинский летчик Александр Акопов. Он решил вернуться в Стамбул, где мастерски посадил самолет.

«Александр Акопов стал героем, вслепую посадившим побитый градом самолет в аэропорту Стамбула. Поступку украинца аплодирует весь мир», — сказал президент Украины Петр Порошенко, наградивший пилота орденом «За мужество».

Но вскоре пользователи интернета заметили, что аватарка в соцсети у летчика совмещена с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это вызвало гнев многих украинских пользователей, заподозривших летчика в симпатиях к России.