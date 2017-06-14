МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией
Глава украинского министерства Павел Климкин заявил, что МИД все сделает как надо
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство готово выполнить нужные процедуры для введения визового режима с РФ в случае принятия данного решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал «112 Украина».
По словам Климкина, украинский МИД выполнит все необходимые процедуры «как нужно», поскольку у ведомства есть соответствующий опыт. «За МИД в этом плане не беспокойтесь», — прокомментировал министр возможность введения виз с РФ.
Также глава МИД Украины добавил, что введение визового режима недостаточно для контроля прибывающих из России. «Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — добавил он.
Климкин подчеркнул, что он не против введения виз с Россией, однако необходим четкий подход и видение того, что будет дальше.
Напомним, ранее фракция коалиции «Народный фронт» в украинском парламенте в очередной раз призвала депутатов рассмотреть проект закона о введении виз с РФ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва будет действовать из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.
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