Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России

Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент уже весной

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов готовит к внесению в парламент законопроект о защите национальной гордости России, пишет РИА «Новости».

Ожидается, что документ установит ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.

В пресс-службе Милонова сообщили, что зачастую некоторые используют свою публичность и СМИ для клеветы или однозначной антироссийской деятельности, при этом их выступления правонарушением не считаются.

«Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества, однако не являться ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением. При этом, данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее», — говорится в сообщении.

Документ будет подан на рассмотрение уже весной 2017 года.