Минобороны о карикатурах Charlie Hebdo на Ту-154: «Испражнения на бумагу»

Представитель ведомства отметил, что если они являются проявлением западных ценностей, то их обладатели обречены на одиночество

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на крушение Ту-154 в Черном море под Сочи «натужной гадостью», пишет РИА Новости.

Сатирический журнал вновь оказался в центре скандала, разместив карикатуру, которая касается авиакатастрофы Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. На рисунке изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». В подписи к рисунку сказано: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимания на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека», — сказал представитель Минобороны РФ, комментируя данную карикатуру.

Он также назвал ее «мазней» и подчеркнул, что если такое является проявлением подлинных «западных ценностей», то их обладатели и защищающие их обречены как минимум на одиночество.

Также Конашенков не удивился, что, по его словам, как-то притихли россияне, не так давно позировавшие на селфи в майках Je suis Charlie (Я — Шарли)».

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января прошлого года террористы открыли стрельбу в здании редакции Charlie Hebdo в центре Парижа. В результате нападения погибли 12 человек, включая восемь журналистов. Еще 11 получили ранения.

Летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Никто из находившихся на борту людей – военных, музыкантов и журналистов – не выжил.