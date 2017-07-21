«Миньон-Саакашвили» насмешил пользователей соцсетей

Политик облачился в весьма оригинальный костюм во время прогулки по горам

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз стал объектом для шуток со стороны пользователей социальных сетей.

В настоящее время по интернету «гуляют» фотографии, на которых политик запечатлен во время прогулки по горам.

На фото Михаил Саакашвили облачен в желтую куртку и обтягивающие джинсы. Пользователи социальных сетей сравнивают его с персонажами популярного мультфильма — миньонами.

Отметим, что бывший президент Грузии довольно часто становится объектом шуток и даже насмешек со стороны интернет-сообщества.

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