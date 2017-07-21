«Миньон-Саакашвили» насмешил пользователей соцсетей

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 19:46

«Миньон-Саакашвили» насмешил пользователей соцсетей

"Миньон-Саакашвили" насмешил пользователей соцсетей

Политик облачился в весьма оригинальный костюм во время прогулки по горам

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз стал объектом для шуток со стороны пользователей социальных сетей.

В настоящее время по интернету «гуляют» фотографии, на которых политик запечатлен во время прогулки по горам.

На фото Михаил Саакашвили облачен в желтую куртку и обтягивающие джинсы. Пользователи социальных сетей сравнивают его с персонажами популярного мультфильма — миньонами.

Отметим, что бывший президент Грузии довольно часто становится объектом шуток и даже насмешек со стороны интернет-сообщества.

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Автор: Александр Июль 21, 2017 19:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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