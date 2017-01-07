Мишель Обама рассказала, что такое быть первой леди

«Это величайшая честь»: что сказала Мишель Обама в своей прощальной речи?
Мишель Обама, супруга пока еще действующего президента США, выступила со своей прощальной речью в Белом доме. Как пишут «Аргументы и факты», она поблагодарила сторонников мужа и подчеркнула, что стать первой леди для нее было большой честью.
«Быть вашей первой леди — это величайшая честь. Я надеюсь, что вы гордились мной», — объяснила Мишель.
Журналисты отмечают, что во время произнесений речи ей было трудно сдерживать слезы. Обратившись к американскому народу, она пожелала людям не сдаваться, быть верными своим целям и получать хорошее образование.
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