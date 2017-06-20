Митинг за сохранение горэлектротранспорта прошел в Бийске

Митинг состоялся 15 июня
Митинг в поддержку работников горэлектротранспорта прошел в Бийске в четверг, 15 июня, сообщает пресс-служба алтайского отделения КПРФ.
Лозунг этого мероприятия – «Спасем трамвайный парк — спасем город! Вместе мы сила, вместе мы победим!». Как уточняют в КПРФ, сейчас старейшее предприятие оказалось на грани разорения. Долги компании составляют более 100 миллионов рублей.
На митинг пришли работники горэлектротранспорта. Сейчас в компании работает порядка 600 человек. Профсоюзный комитет предприятия настроен отстаивать права своих сотрудников.
В свою очередь, в администрации Бийска ответить на вопросы о проведении митинга затруднились.
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