Мизулина повторно внесла в Госдуму закон о запрете бэби-боксов
Днем ранее инициативу отклонили
Сенатор Елена Мизулина во второй раз внесла в Государственную Думу законопроект о запрете бэби-боксов в РФ. При этом днем ранее, 19 июля, в Думе отклонили ее аналогичную инициативу, пишет «Интерфакс».
В пресс-службе сенатора отметили, что отклонение законопроекта происходило без обсуждения и приглашения автора, что является грубым нарушением регламента и конституционных прав Мизулиной как парламентария, подчеркнули в пресс-службе.
В сообщении говорится, что возможность безнаказанно оставить младенцев «неизбежно стимулирует рост отказов от детей». «Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах», — добавили в пресс-службе, отметив, что Мизулина повторно внесла законопроект, рассчитывая на его открытое обсуждение.
Инициатива предусматривает административную ответственность юрлиц за создание бэби-боксов. За это нарушение их предлагается штрафовать на сумму от 1 до 5 миллионов рублей, либо деятельность юрлиц будут приостанавливать на срок до 90 дней. Если закон будет одобрен депутатами, то он вступит в силу с начала следующего года.
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