Мизулина предложила ввести пожизненное наказание за растление малолетних

В первую очередь закон предлагается распространить на входящие в «ближний круг детей» лица

Сенатор Елена Мизулина, являющаяся председателем временной комиссии Совета федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса, намерена в феврале внести в ГД законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за растление малолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Там уточнили, что законопроект внесут до марта. Подчеркивается, что пожизненное наказание за растление хотят распространить в первую очередь на лица, входящие в «ближний круг детей». В пресс-службе отметили, что проблема заключается в том, что большинство педофильских преступлений совершили находящиеся рядом с детьми люди, например, родственники, преподаватели или соседи, которым малолетние доверяют. Именно поэтому наказание для них необходимо максимально ужесточить.

Ранее Мизулина заявила журналистам, комментируя данные СМИ о множественных случаях систематического сексуального насилия над учениками в столичной «Лиге школ», что в ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения.

Кроме этого, сенатор призвала Госдуму скорее рассмотреть законопроект, снимающий ограничения со сроками давности по преступлениям педофилов.

По ее словам, судебное разбирательство по подобным преступлениям требует продолжительного времени, а в итоге на доведение дела до суда уходят годы. В таком случае даже при установлении вины правоохранителям приходится освобождать преступника из-за истечения срока давности. Мизулина считает, что педофилы знают об этом и пользуются ситуацией, скрываясь и затягивая следствие.

Агентство напоминает, что следователи ранее организовали проверку по данным в СМИ о совершении противоправных действий преподавательского состава одной из московских школ в отношении учащихся. В СК отметили, что, по данным интернет-СМИ, в течение долгого времени преподаватели и директор учебного заведения вывозили учеников в детские лагеря, где совершали в их отношении действия сексуального характера. СМИ отмечали, что посягательства на половую свободу и неприкосновенность малолетних происходили и на территории школы.