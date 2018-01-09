Многоуровневые игровые автоматы
Не все игроки довольны тем, что вращения в слотах никак не связаны между собой. Именно по этой причине разработчики решили заняться созданием многоуровневых игровых автоматов. Иногда хочется, когда ты уже на длительном временном отрезке играешь в слот получить какие-то для себя более выгодные условия для игры или любое другое преимущество.
В многоуровневых игровых автоматах переход на новый уровень выделяется какими-то лучшими условиями для игры. Если, Вы не знаете какие слоты относятся к этой категории, тогда мы выделим лучшие из них.
- Игровой автомат Castle Builder выпущенный компанией Rabcat. Появление этого слота в индустрии поразило всех пользователей, так как у игроков появились ранее недоступные функции. В процессе игры нужно возводить крепость, и как только все будет завершено призовой раунд автоматически запустится. После завершения одной постройки, игроку нужно будет строить другую, но при этом условия для игры становятся более выгодными.
- Castle Builder 2. Данный видео-слот является продолжением известного и популярного игрового автомата. В нем кардинально улучшена графика, появилось все больше функций, которые влияют на увлекательность игрового процесса. Сыграйте в него, и Вы останетесь довольны.
- Игровой автомат Immortal Romance от компании Microgaming. Многоуровневые бесплатные вращения является главной изюминкой данного видео-слота. Все запуски фриспинов привязаны к главным героям слотов. Чем дольше, Вы будете играть в этот аппарат, тем больше бесплатных вращений будете получать.
- Слот Jason and the Golden Fleece. Легенда о Ясоне известна большому количеству людей во всем мире. Шесть уровней представлены в данном видео-слоте. Все они привязаны к происходящему в преданиях приключения аргонавтов.
- Игровой аппарат Heart of the Jungle созданный компанией Playtech. В процессе игры, Вы познакомитесь с Тарзаном и его возлюбленной. Четыре уровня бонусной игры позволяют пользователю по-настоящему качественно рассмотреть видео-слот, который выполнен на высочайшем уровне.
Любой игрок может выбрать для себя интересный и увлекательный игровой автомат, который будет устраивать его во всех отношениях. Как только это произойдет, то тогда Вы будете довольны своими успехами в процессе игры.
Сайт- источник: http://vulkangrand-top.ru/
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