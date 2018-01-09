Многоуровневые игровые автоматы

Не все игроки довольны тем, что вращения в слотах никак не связаны между собой. Именно по этой причине разработчики решили заняться созданием многоуровневых игровых автоматов. Иногда хочется, когда ты уже на длительном временном отрезке играешь в слот получить какие-то для себя более выгодные условия для игры или любое другое преимущество.

В многоуровневых игровых автоматах переход на новый уровень выделяется какими-то лучшими условиями для игры. Если, Вы не знаете какие слоты относятся к этой категории, тогда мы выделим лучшие из них.

Игровой автомат Castle Builder выпущенный компанией Rabcat. Появление этого слота в индустрии поразило всех пользователей, так как у игроков появились ранее недоступные функции. В процессе игры нужно возводить крепость, и как только все будет завершено призовой раунд автоматически запустится. После завершения одной постройки, игроку нужно будет строить другую, но при этом условия для игры становятся более выгодными. Castle Builder 2. Данный видео-слот является продолжением известного и популярного игрового автомата. В нем кардинально улучшена графика, появилось все больше функций, которые влияют на увлекательность игрового процесса. Сыграйте в него, и Вы останетесь довольны. Игровой автомат Immortal Romance от компании Microgaming. Многоуровневые бесплатные вращения является главной изюминкой данного видео-слота. Все запуски фриспинов привязаны к главным героям слотов. Чем дольше, Вы будете играть в этот аппарат, тем больше бесплатных вращений будете получать. Слот Jason and the Golden Fleece. Легенда о Ясоне известна большому количеству людей во всем мире. Шесть уровней представлены в данном видео-слоте. Все они привязаны к происходящему в преданиях приключения аргонавтов. Игровой аппарат Heart of the Jungle созданный компанией Playtech. В процессе игры, Вы познакомитесь с Тарзаном и его возлюбленной. Четыре уровня бонусной игры позволяют пользователю по-настоящему качественно рассмотреть видео-слот, который выполнен на высочайшем уровне.

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