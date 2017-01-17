Морские порты Украины с советскими названиями переименуют

С 2015 года тут запрещена советская и нацистская символика, а также упоминание советских деятелей в географических названиях
Все морские порты с советскими названиями, а также железнодорожные станции и другие объекты на Украине переименуют, чтобы сохранить территориальную целостность страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Известно, что будут переименованы порты «Ильичевский», «Южный», «Октябрьский».
«Надеюсь, что руководство «Укрзализныци», морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины», – заявил Омелян.
Напомним, что на Украине в рамках десоветизации ранее переименовали Днепропетровск в Днепр и киевский Московский проспект в проспект Бандеры, город Кировоград стал носить название Кропивницкий, а Комсомольск — Горишные Плавни.
Читайте также
- Неделя протестов против инаугурации Трампа началась в США 0 15.Янв
- СМИ: Обама позвонил по «красному телефону» Путину из-за кибератак 0 23.Дек
- Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова 0 28.Дек
- Бывший премьер Украины допустил создание правительства в изгнании 0 09.Янв
- Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта 0 29.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий