Морские порты Украины с советскими названиями переименуют

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 10:45

Морские порты Украины с советскими названиями переименуют

Морские порты Украины с советскими названиями переименуют

С 2015 года тут запрещена советская и нацистская символика, а также упоминание советских деятелей в географических названиях

Все морские порты с советскими названиями, а также железнодорожные станции и другие объекты на Украине переименуют, чтобы сохранить территориальную целостность страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Известно, что будут переименованы порты «Ильичевский», «Южный», «Октябрьский».

«Надеюсь, что руководство «Укрзализныци», морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины», – заявил Омелян.

Напомним, что на Украине в рамках десоветизации ранее переименовали Днепропетровск в Днепр и киевский Московский проспект в проспект Бандеры, город Кировоград стал носить название Кропивницкий, а Комсомольск —  Горишные Плавни.

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 10:45
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