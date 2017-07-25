Мошенницы обманули двух барнаульских пенсионерок почти на 200 тысяч рублей

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 15:45

Мошенницы обманули двух барнаульских пенсионерок почти на 200 тысяч рублей

Мошенницы обманули двух барнаульских пенсионерок почти на 200 тысяч рублей

Бабушкам подсунули «билеты банка приколов»

Полицейские Барнаула разыскивают мошенниц, которые похитили почти 200 тысяч рублей у двух пенсионерок, подменив их реальные деньги на «билеты банка приколов». Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По информации правоохранителей, три женщины проникли в квартиру 82-летней пенсионерки, пообещав вылечить ее. Лечить они, конечно, не стали, зато сняли с нее цепочку и серьги и подменили ее деньги (40 тысяч рублей) на ненастоящие.

Всего через несколько кварталов мошенницы познакомились еще с одной пенсионеркой 82-х лет. Но действовали по иной схеме: представились работниками одной из социальных служб. Они заверили бабушку, что им необходимо переписать все ее деньги, чтобы она не лишилась сбережений якобы в результате денежной реформы. Бабушка дала им 150 тысяч рублей, которые те поменяли на «билеты банка приколов» и скрылись.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Сотрудники полиции Барнаула обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и проверять работников компаний, которые ходят по домам, предлагая различные услуги.

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Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 15:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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