Мошенницы обманули двух барнаульских пенсионерок почти на 200 тысяч рублей

Бабушкам подсунули «билеты банка приколов»

Полицейские Барнаула разыскивают мошенниц, которые похитили почти 200 тысяч рублей у двух пенсионерок, подменив их реальные деньги на «билеты банка приколов». Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По информации правоохранителей, три женщины проникли в квартиру 82-летней пенсионерки, пообещав вылечить ее. Лечить они, конечно, не стали, зато сняли с нее цепочку и серьги и подменили ее деньги (40 тысяч рублей) на ненастоящие.

Всего через несколько кварталов мошенницы познакомились еще с одной пенсионеркой 82-х лет. Но действовали по иной схеме: представились работниками одной из социальных служб. Они заверили бабушку, что им необходимо переписать все ее деньги, чтобы она не лишилась сбережений якобы в результате денежной реформы. Бабушка дала им 150 тысяч рублей, которые те поменяли на «билеты банка приколов» и скрылись.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Сотрудники полиции Барнаула обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и проверять работников компаний, которые ходят по домам, предлагая различные услуги.