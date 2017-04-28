Мысли о «Спартаке» помогают Лаврову успокоиться на переговорах

Мысли о любимой футбольной команде помогают Лаврову справиться с волнением во время трудных переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что когда он волнуется во время трудных переговоров, начинает думать о любимой футбольной команде «Спартак», и это помогает ему успокоиться, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
«Я постоянно думаю о «Спартаке», — сказал Лавров.
Также в интервью журналу Esquire Лавров рассказал о том, что его любимый поэт — Высоцкий. Но также он любит читать Сергея Есенина и Александра Блока. А вот из музыки глава МИД России любит слушать фолк и джаз. Среди исполнителей он отметил Бутмана, «Битлз» и Синатру.
Между тем многим известно, что чиновник является большим поклонником московского футбольного клуба «Спартак». Его часто можно увидеть на играх «красно-белых».
Читайте также
- Такой разный Михаил Сергеевич: фоторетроспектива отца перестройки 0 02.Мар
- Несколько заповедей для игроков в казино 0 16.Фев
- Марин Ле Пен назвала воссоединение Крыма с Россией законным 0 03.Янв
- Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по авиаудару ВКС 0 10.Фев
- «Администрация с задачей справилась»: Дугин отчитался о работе за 2016 год 0 31.Мар
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий