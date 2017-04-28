Мысли о «Спартаке» помогают Лаврову успокоиться на переговорах

Мысли о любимой футбольной команде помогают Лаврову справиться с волнением во время трудных переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что когда он волнуется во время трудных переговоров, начинает думать о любимой футбольной команде «Спартак», и это помогает ему успокоиться, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

«Я постоянно думаю о «Спартаке», — сказал Лавров.

Также в интервью журналу Esquire Лавров рассказал о том, что его любимый поэт — Высоцкий. Но также он любит читать Сергея Есенина и Александра Блока. А вот из музыки глава МИД России любит слушать фолк и джаз. Среди исполнителей он отметил Бутмана, «Битлз» и Синатру.

Между тем многим известно, что чиновник является большим поклонником московского футбольного клуба «Спартак». Его часто можно увидеть на играх «красно-белых».