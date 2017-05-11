На 17 лет назад: вспоминаем все три инаугурации Владимира Путина. Видео

Путин становился президентом России в 2000, 2004 и 2012 годах

Владимир Владимирович Путин, возможно, отмечает в это 7 мая очередную годовщину на посту президента РФ. Ровно 17 лет назад, 7 мая 2000 года, он официально вступил в должность президента. Вспоминаем, как это было. А заодно, как повторилось в 2004 и 2012 годах.

Итак, смотрим первую инаугурацию президента Владимира Путина. Здесь ему всего 47 лет. Он пока еще никому не известен. «Who is mister Putin?», — прозвучало в тот год на Давосском форуме. мы специально предлагаем вам видео побольше, чтобы вы могли «окунуться в прошлое». Все таки 17 лет прошло.

Идем дальше. 2004 год. Страна и мир уже знают, кто такой мистер Путин.

И вот, наконец, 7 мая 2012 года. Третья инаугурация Владимира Путина.