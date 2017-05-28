Начало президентской кампании в России намечено на 7-17 декабря

Согласно поправкам, дату голосования могут назначить на неделю позже

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что избирательная кампания по выборам президента России должна официально начаться в промежутке между 7 и 17 декабря, пишут «Известия».

Она также напомнила, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые регулируют вопрос назначения выборов президента.

Теперь закон должны одобрить в Совете Федерации, после чего документ направят на подпись президенту.

В случае принятия и вступления в силу закона это промежуток с 7 по 17 декабря.

Согласно поправкам, дату голосования могут назначить на неделю позже, в случае если день выборов приходится на праздничный день или на воскресенье.