Начало президентской кампании в России намечено на 7-17 декабря

Согласно поправкам, дату голосования могут назначить на неделю позже
Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что избирательная кампания по выборам президента России должна официально начаться в промежутке между 7 и 17 декабря, пишут «Известия».
Она также напомнила, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые регулируют вопрос назначения выборов президента.
Теперь закон должны одобрить в Совете Федерации, после чего документ направят на подпись президенту.
В случае принятия и вступления в силу закона это промежуток с 7 по 17 декабря.
Согласно поправкам, дату голосования могут назначить на неделю позже, в случае если день выборов приходится на праздничный день или на воскресенье.
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