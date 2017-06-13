«Начните с меня»: губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 03:45

«Начните с меня»: губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его

"Начните с меня": губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его

Обращаясь к президенту США, губернатор заявил: «И вы тоже иммигрант, мой друг»

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (на фото), критикуя политику Дональда Трампа по отношению к мигрантам, призвал начать депортацию с него.

«Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант», — цитирует РИА Новости слова Куомо. Чиновник также подчеркнул: «Все мы иммигранты».

Обращаясь к главе Белого дома, губернатор сказал: «И вы тоже иммигрант, мой друг».

Напомним, что предвыборная кампания Трампа во многом строилась на жесткой миграционной политике.

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Автор: Александр Июнь 13, 2017 03:45
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