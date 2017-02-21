Надежда Савченко официально отказалась от депутатской неприкосновенности

Депутат объяснила это тем, что народные избранники должны пользоваться равными правами со всеми гражданами

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на ее странице в Facebook.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана!» – отметила Савченко, добавив, что приступает к выполнению первого обещания – отказа от депутатской неприкосновенности. Также она призвала всех народных депутатов страны, президента и украинских судей поступить аналогично.

Агентство отмечает, что депутат прикрепила к сообщению снимок заявления, в котором просит лишить ее депутатской неприкосновенности. По словам Савченко, народные избранники должны пользоваться равными правами со всеми гражданами.

Подчеркивается, что неприкосновенность депутатов и судей закреплена в украинской конституции.

Надежда Савченко, которую ранее осудили в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе, а позже помиловал президент Владимир Путин, регулярно делает заявления, вызывающие осуждение политического истеблишмента Украины. Так, в феврале она назвала лидера страны Петра Порошенко «врагом народа», а ранее выразила мнение, что характер киевской власти является преступным.

В декабре минувшего года политики Украины раскритиковали депутата после ее поездки в Минск, где она встретилась с руководителями ДНР и ЛНР. Савченко заявила, что увидела не врагов, а партнеров по переговорам. После этих слов ее исключили из фракции «Батькивщина» и из делегации ПАСЕ.