Налог на бездетность для богатых могут ввести в России

Деньги от уплаченного налога, по идее зампреда Мосгордумы Губенко, должны идти многодетным семьям
Зампред Мосгордумы Николай Губенко считает, что в России нужно ввести налог на бездетность для обеспеченных людей, пишет Regnum.
По мнению парламентария, размер налога должен быть небольшим, а деньги, полученные от него, пойдут на нужды многодетным семьям.
«Сегодня в Москве большое количество состоятельных людей, которых можно обложить налогом на бездетность. Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», — отметил Губенко.
Напомним, ранее налог на бездетность был в СССР, он составлял 6% от зарплаты.
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