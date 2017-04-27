Налог на бездетность для богатых могут ввести в России

Деньги от уплаченного налога, по идее зампреда Мосгордумы Губенко, должны идти многодетным семьям

Зампред Мосгордумы Николай Губенко считает, что в России нужно ввести налог на бездетность для обеспеченных людей, пишет Regnum.

По мнению парламентария, размер налога должен быть небольшим, а деньги, полученные от него, пойдут на нужды многодетным семьям.

«Сегодня в Москве большое количество состоятельных людей, которых можно обложить налогом на бездетность. Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», — отметил Губенко.

Напомним, ранее налог на бездетность был в СССР, он составлял 6% от зарплаты.