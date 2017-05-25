Нам не по пути: глава алтайских единороссов об уходе своего депутата в КПРФ
Александр Романенко считает, что Евгений Беляев перешел в другую фракцию из-за выборов
Секретарь реготделения партии ЕР Александр Романенко прокомментировал переход бийского депутата из фракции «Единая Россия» в КПРФ.
По его словам, депутат Бийской городской думы Евгений Беляев вышел из фракции ЕР в КПРФ из-за избирательной кампании.
«Евгений Беляев предпочел перед выборами уйти в оппозиционный стан, чтобы избежать этой ответственности и идти на грядущие выборы, забыв об обещаниях, которые он давал избирателям. Действительно, проще общаться с избирателями, раздавая популистские обещания и критикуя всех. С такими людьми нам не по пути», — сказал он.
Впрочем, в этом событии, добавил Романенко, нет ничего экстраординарного.
«В наши фракции в представительных органах приходят депутаты из других партий, от нас могут уходить в другие депутатские объединения. Мы насильно в команде никого не держим. Для нас главный объединяющий критерий — человек должен быть заинтересован в конструктивной и реальной работе, готов разделять ответственность за общий результат»,— заявил политик.
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