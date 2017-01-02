Националисты Киева вышли на улицы города в честь годовщины рождения Бандеры

Александр
Автор: Александр Январь 2, 2017 12:45

Националисты Киева вышли на улицы города в честь годовщины рождения Бандеры

Националисты Киева вышли на улицы города в честь годовщины рождения Бандеры

Марш прошел на центральных улицах Киева

Больше тысячи человек приняли участие в марше, который прошел в центре Киева,  в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры,. Об этом пишет Gazeta.ru.

Как уточняет издание, в марше принимают участие сторонники украинской националистической партии «Свобода». Шествующих сопровождали военнослужащие Национальной полиции. Впереди колонны шла девушка с портретом Бандеры в руках.

Марш прошел по центральным улицам украинской столицы. 

Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. В молодости был известен под псевдонимами «Баба», «Лис», «Степанко», «Малый», «Серый», «Рых», «Матвей Гордон», «Крук», а также некоторыми другими

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Александр
Автор: Александр Январь 2, 2017 12:45
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  • Николай

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    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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