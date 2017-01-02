Националисты Киева вышли на улицы города в честь годовщины рождения Бандеры

Марш прошел на центральных улицах Киева
Больше тысячи человек приняли участие в марше, который прошел в центре Киева, в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры,. Об этом пишет Gazeta.ru.
Как уточняет издание, в марше принимают участие сторонники украинской националистической партии «Свобода». Шествующих сопровождали военнослужащие Национальной полиции. Впереди колонны шла девушка с портретом Бандеры в руках.
Марш прошел по центральным улицам украинской столицы.
Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. В молодости был известен под псевдонимами «Баба», «Лис», «Степанко», «Малый», «Серый», «Рых», «Матвей Гордон», «Крук», а также некоторыми другими
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