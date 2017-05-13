«Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ» — Путин

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 17:45

«Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ» — Путин

"Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ" — Путин

Президент выступил на военном параде в Москве и отметил, что уроки войны «призывают нас быть бдительными»

Президент России Владимир Путин выступил на военном параде, прошедшем на Красной площади 9 мая и приуроченном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к ветеранам, военным и всем гражданам страны, глава государства отметил: «Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира».

По словам президента, на СССР были обрушены самые страшные удары той войны.

«Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное, развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага туда, откуда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положив конец его зверствам. И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — подчеркнул Путин.

После минуты молчания президент продолжил свое выступление, отметив, что ни одну семью в нашей стране не обошла Великая Отечественная война.

«Мы будем всегда беречь Россию как это делали вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными. И Вооружённые Силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Свою речь президент закончил такими словами: «Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Победы! Ура!»

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Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 17:45
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