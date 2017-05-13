«Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ» — Путин
Президент выступил на военном параде в Москве и отметил, что уроки войны «призывают нас быть бдительными»
Президент России Владимир Путин выступил на военном параде, прошедшем на Красной площади 9 мая и приуроченном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обращаясь к ветеранам, военным и всем гражданам страны, глава государства отметил: «Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира».
По словам президента, на СССР были обрушены самые страшные удары той войны.
«Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное, развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага туда, откуда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положив конец его зверствам. И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — подчеркнул Путин.
После минуты молчания президент продолжил свое выступление, отметив, что ни одну семью в нашей стране не обошла Великая Отечественная война.
«Мы будем всегда беречь Россию как это делали вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными. И Вооружённые Силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Свою речь президент закончил такими словами: «Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Победы! Ура!»
Читайте также
- Порошенко хочет провести референдум по вступлению Украины в НАТО 0
- Депутат-коммунист Попов может лишиться мандата в алтайском парламенте 0
- Британские парламентарии призвали МИД начать диалог с Россией 0
- Белый дом призвал всех оставить в покое 10-летнего сына Трампа 0
- Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий