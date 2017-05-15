Не какой-то царёк: последнее интервью Нонко на посту сити-менеджера Бийска

Николай Нонко объяснил причины своего ухода из администрации и раздал благодарности

10 мая 2017 года глава администрации второго по численности города Алтайского края Бийска Николай Нонко ушел в отпуск с последующим увольнением. Несколько дней об уходе с поста первого и последнего сити-менеджера города мы сообщали только со ссылкой на своих информаторов. И вот 10 мая на сайте газеты «Наш Бийск» было опубликовано его последнее интервью.

В нем он рассказал о причинах своего ухода.

«Я никогда не скрывал, что у меня за границей проживает сын с семьей, более того, количество родственников там растет, некоторых я еще на руках не держал. А в связи с ужесточением федерального законодательства, если есть близкие родственники, проживающие за границей, это может являться препятствием для получения определенной группы допуска. Поэтому, чтобы не вступать в конфликтную ситуацию с законом, мною и принято такое решение», — рассказал Николай Нонко официальную версию.

Само интервью довольно позитивное, в нем он неоднократно благодарит свою команду, главу региона Александра Карлина, бизнесменов и руководителей предприятий города. Николай Нонко говорит о строительстве нового жилья, решении проблемы с дамбой, очередностью в детские сады, согласовании статуса наукограда для Бийска, а также негласно ответил на многочисленные претензии местной оппозиции.

Приводим самые любопытные цитаты из его интервью:

«Кто что бы ни говорил о специалистах, работающих сегодня в администрации, я с полной ответственностью могу сказать, по крайней мере, о своих заместителях, что это люди опытные, ответственные и настоящие профессионалы своего дела».

«Я отработал 6 лет. Это нормальный срок. В чем-то нужно вносить новшества. Придет новый человек, надеюсь, достойный, и уже со своим подходом будет решать важные для города задачи».

«Это не моя заслуга — так сложились звезды…» (про новые микрорайоны города).

«Кто бы ни пришел, он будет стоять перед этой проблемой и должен быть готов к этому (про нехватку денег в бюджете — прим.ред.). А выходить и обещать – вы меня выберете, и я все решу, — это пустые слова и обман. И я бы очень хотел достучаться до наших горожан, чтобы они это поняли. Глава администрации — это не какой-то там царёк, который захотел сегодня так, а завтра по-другому. Он прежде всего должен работать согласно законодательству, попробуй не выполни – есть масса структур, которые сразу же тебя поправят».

«Без поддержки наших депутатов и главы города Лидии Афанасьевны Громогласовой вообще было бы нереально решить очень много важных для города вопросов».