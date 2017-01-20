Не продавайте себя задешево: дюжина цитат от уходящего из Белого дома Обамы

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 22:45

Не продавайте себя задешево: дюжина цитат от уходящего из Белого дома Обамы

Не продавайте себя задешево: дюжина цитат от уходящего из Белого дома Обамы

Портал Amic.ru вспоминает афоризмы первого чернокожего президента США, показывающие его взгляды на жизнь

Первый чернокожий президент США Барак Обама с инаугурацией республиканца Дональда Трампа оставит свою резиденцию в Белом доме и уступит место новому главе государства.

Без сомнения, сегодня можно констатировать, что персона Обамы уже вошла в мировую историю. Несмотря на критику заокеанской модели демократии, сам факт того, что человек не европеоидной расы возглавил Штаты, говорит о том, что американское общество готово к экспериментам и переменам.

В связи с уходом чернокожего президента из Белого дома портал Amic.ru предлагает вспомнить выдающиеся фразы этого политика.

  • То, что мой отец черный, как смоль, а мать белая, как молоко, практически никак не отложилось в моем сознании;
  • Перемены не настанут, если мы будем ждать помощи от кого-то другого или ждать нужного момента. Ждать нужно только самих себя. Мы сами и есть те перемены, которые нам нужны;
  • Если Вы идете верным путем и будете продолжать по нему идти, то в конечном счете добьетесь успеха;
  • Я верю, что все гомосексуальные пары заслуживают тех же самых законных прав, как и любая другая пара в этой стране;
  • Надежда — основа нашей нации, вера в то, что судьба не написана нам, а пишется нами — всеми теми людьми, которые не довольствуются тем миром, который им дан, а осмеливаются сделать мир таким, каким он должен быть;
  • Три месяца — целая жизнь в политике;
  • Мы по-прежнему больше, чем набор «красных» и «синих» штатов. Мы есть и всегда будем Соединенными Штатами Америки;
  • Для преодоления кризиса нет быстрых и простых решений;
  • Америка — друг каждой нации и каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, который стремится к мирному и достойному будущему, и мы готовы вести мир вперед опять;
  • ИГИЛ является прямым наследником «Аль-Каиды» в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну;
  • По моему опыту, эволюция более обоснована, чем ангелы;
  • Не продавайте себя задешево. Вы же сказочники нашего времени.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 4 августа 2016 года.

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Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 22:45
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