Не продавайте себя задешево: дюжина цитат от уходящего из Белого дома Обамы
Портал Amic.ru вспоминает афоризмы первого чернокожего президента США, показывающие его взгляды на жизнь
Первый чернокожий президент США Барак Обама с инаугурацией республиканца Дональда Трампа оставит свою резиденцию в Белом доме и уступит место новому главе государства.
Без сомнения, сегодня можно констатировать, что персона Обамы уже вошла в мировую историю. Несмотря на критику заокеанской модели демократии, сам факт того, что человек не европеоидной расы возглавил Штаты, говорит о том, что американское общество готово к экспериментам и переменам.
В связи с уходом чернокожего президента из Белого дома портал Amic.ru предлагает вспомнить выдающиеся фразы этого политика.
- То, что мой отец черный, как смоль, а мать белая, как молоко, практически никак не отложилось в моем сознании;
- Перемены не настанут, если мы будем ждать помощи от кого-то другого или ждать нужного момента. Ждать нужно только самих себя. Мы сами и есть те перемены, которые нам нужны;
- Если Вы идете верным путем и будете продолжать по нему идти, то в конечном счете добьетесь успеха;
- Я верю, что все гомосексуальные пары заслуживают тех же самых законных прав, как и любая другая пара в этой стране;
- Надежда — основа нашей нации, вера в то, что судьба не написана нам, а пишется нами — всеми теми людьми, которые не довольствуются тем миром, который им дан, а осмеливаются сделать мир таким, каким он должен быть;
- Три месяца — целая жизнь в политике;
- Мы по-прежнему больше, чем набор «красных» и «синих» штатов. Мы есть и всегда будем Соединенными Штатами Америки;
- Для преодоления кризиса нет быстрых и простых решений;
- Америка — друг каждой нации и каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, который стремится к мирному и достойному будущему, и мы готовы вести мир вперед опять;
- ИГИЛ является прямым наследником «Аль-Каиды» в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну;
- По моему опыту, эволюция более обоснована, чем ангелы;
- Не продавайте себя задешево. Вы же сказочники нашего времени.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 4 августа 2016 года.
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