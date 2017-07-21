Не так сложно изменить общество, сложно изменить себя: вечные фразы Манделы

Портал Amic.ru в день рождения главного борца с апартеидом предлагает своим читателям вспомнить наиболее известные его фразы

Первому темнокожему президенту Южно-Африканской Республики Нельсону Манделе 18 июля исполнилось бы 99 лет.

Мандела, являясь одним из главных борцов за права человека, стал знаковой фигурой в истории XX столетия. Напомним, что он посвятил свою жизнь уничтожению апартеида — официальной политике расовой сегрегации, которая проводилась в ЮАР с 1948 по 1994 год.

Огромный авторитет, который имел Нельсон Мандела, проведший 27 лет за решеткой, позволил ему в мае 1994 года стать президентом ЮАР. Годом ранее Мандела стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В день рождения великого правозащитника портал Amic.ru вспоминает самые известные его афоризмы.

Не так уж сложно изменить общество, сложно изменить себя;

Я не могу забыть, я могу простить;

Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь;

Я твердо усвоил, что отвага — это не отсутствие страха, а победа над ним;

Я боролся как против господства «белых», так и против господства «чернокожих»;

Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное — каждый раз подниматься;

Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, но жить, уважая и приумножая свободу других ;

Одно из высших достижений для человека — исполнять свой долг, не обращая внимания на последствия ;

Наш мир — мир больших надежд и перспектив. Но с другой стороны — это мир страданий, болезней и голода;

Воевать и разрушать — очень легко. Настоящие герои — те, кто устанавливает мир и начинает строить;

Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других;

Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.