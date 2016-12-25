«Не целесообразно», — Путин о возможных досрочных выборах президента России

«Возможно, но нецелесообразно», – сказал Путин

Президент России Владимир Путин ответил с иронией на вопрос о досрочных выборах президента страны в 2017 году. Об этом главу государства спросил журналист Wall Street Journal.

«Какой страны?» — в шутку переспросил Путин на вопрос о возможности досрочных выборов.

Журналист Wall Street Journal уточнил, что речь идет о Российской Федерации.

«Возможно, но нецелесообразно», — ответил президент и на этом закончил отвечать на вопрос западного журналиста.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.