Неделя протестов против инаугурации Трампа началась в США

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 16:45

Неделя протестов против инаугурации Трампа началась в США

Неделя протестов против инаугурации Трампа началась в США

Первый протест в Вашингтоне собрал около двух тысяч человек

Неделя протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа началась в Америке. Первая акция протеста уже состоялась в Вашингтоне у мемориала Мартина Лютера Кинга. Об этом пишет портал  Regnum.ru.

Как сообщается, на первое мероприятие пришло порядка двух тысяч человек. Лидеры движения призвали граждан США к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить.

Активисты говорят, что последующие акции протеста соберут гораздо больше людей.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

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Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 16:45
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  • Николай

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    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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  • Наталья

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    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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