Неделя протестов против инаугурации Трампа началась в США

Первый протест в Вашингтоне собрал около двух тысяч человек
Неделя протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа началась в Америке. Первая акция протеста уже состоялась в Вашингтоне у мемориала Мартина Лютера Кинга. Об этом пишет портал Regnum.ru.
Как сообщается, на первое мероприятие пришло порядка двух тысяч человек. Лидеры движения призвали граждан США к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить.
Активисты говорят, что последующие акции протеста соберут гораздо больше людей.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.
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