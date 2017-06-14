Немецкому политику закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма

Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 21:45

Немецкому политику закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма

Немецкому политику закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма

Запрет будет действовать до 2020 года

Служба безопасности Украины решила закрыть въезд в страну бывшему депутату бундестага и экс-зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммеру, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Отметим, что немецкий политик не сможет посещать Украину пять лет — до 2022 года. Такая мера связана с тем, что Виммер весной этого года побывал в Крыму. Туда делегация Германии прибыла в рамках проекта народной дипломатии «Гражданам Европы — истина о Крыме. Реальность против мифов».

Напомним, ранее въезд на Украину был закрыт многим культурным деятелям России. Причина такая же — посещение Крыма.

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Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 21:45
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