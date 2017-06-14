«Немножко симпатичен»: Путин рассказал о своем отношении к Маккейну

Президенту РФ в американском политике нравится последовательность и патриотичность
Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него вызывает симпатию американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской риторикой.
«На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны», — цитирует Путина РИА Новости.
При этом президент подчеркнул, что люди, подобные Маккейну, «живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее».
По мнению Путина, такие люди не умеют переступать через свое прошлое. Также глава государства подчеркнул, что у России и США сегодня имеются общие угрозы.
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