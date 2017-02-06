Несколько губернаторов в России потеряют свои кресла – СМИ

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 13:46

Несколько губернаторов в России потеряют свои кресла – СМИ

Несколько губернаторов в России потеряют свои кресла – СМИ

Порядка пяти глав регионов в ближайшее время уйдут в отставку

Несколько губернаторов в России в ближайшее время могут потерять свои должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ведомости».

Отмечается, что в Кремле планируют использовать выборы в сентябре для улучшения политический ситуации в ряде субъектов в связи с приближающейся президентской кампанией.

В качестве первого шага называется объявление об отставке порядка пяти губернаторов. Как сообщают «Ведомости», данное решение обсуждалось на прошлой неделе.

Источник издания отмечает, что в данный момент под пристальным вниманием находится ситуация в Бурятии, Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской, Ивановской областях, а также в Пермском крае.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 13:46
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