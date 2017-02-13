Новгородский губернатор Сергей Митин объявил о решении покинуть пост
Чиновник стал еще одним главой региона, заявившим о досрочном сложении полномочий
Заявление о решении уйти в досрочную отставку сделал губернатор Новгородской области Сергей Митин, передает ТАСС.
Полномочия главы региона истекают в октябре этого года, однако он принял решение покинуть пост уже сейчас.
«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора… Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение», – объявил о своем намерении Сергей Митин.
Во главе Новгородской области он находится с 2007 года.
Отметим также, что в России за последнее время аналогичные заявления об отставке сделали главы Бурятии и Пермского края Вячеслав Наговицын и Виктор Басаргин. Временно исполняющими обязанности руководителей данных субъектов стали Алексей Цыденов и Максим Решетников.
Также в федеральных СМИ сообщалось о возможности досрочного ухода в отставку еще ряда глав российских регионов.
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