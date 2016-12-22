Новоалтайск останется без главы администрации еще несколько месяцев

Конкурс откладывается до следующего года



Конкурс на пост главы администрации Новоалтайска откладывается до следующего года. Как пояснили в городском Собрании депутатов, кандидатов на назначение должны были представить на сессии во вторник, 20 декабря. Однако из-за затянувшейся проверки документов вопрос откладывается до следующего года.

Документы на участие в конкурсе подали три кандидата: депутат Алтайского Заксобрания шестого созыва, экс-гендиректор «Алтайвагона» Сергей Еремеев, руководитель аппарата Новоалтайского городского Собрания депутатов Александр Курылев и депутат Новоалтайского горсобрания (избран от КПРФ) Александр Пасагин.

Напомним, что документы принимались до 12 ноября. После этого специальная комиссия вела их проверку. Заседание конкурсной комиссии должно было состояться 20 декабря, но теперь переносится на следующий год.

Прежний глава администрации Новоалтайска Борис Парадовский ушел в отставку по собственному желанию в августе 2016 года.

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Любопытно, что уже в сентябре 2017 года в городе пройдут выборы нового созыва Собрания депутатов. После этого будет объявлен новый конкурс на пост градоначальника. Правда, тогда это уже будет не глава администрации, а глава города.