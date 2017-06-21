Нового главу выбрали в Ключевском районе Алтайского края

Муниципальное образование возглавил Денис Леснов

Должность главы Ключевского района Алтайского края занял Денис Леснов, сообщили в пресс-аппарате регионального правительства.

Сессия районного совета, на которой был избран новый руководитель муниципального образования, состоялась накануне. Полномочия в новом качестве он будет осуществлять пять лет.

Отметим, что Денис Леснов родился в 1979 году. До последнего времени занимал кресло заместителя главы районной администрации по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту.

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