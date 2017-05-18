Новый директор появится у ФБР в США на следующей неделе

По словам Трампа, назначение может произойти до пятницы

Президент США Дональд Трамп назначит нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе, пишет «Интерфакс».

Как рассказал журналистам глава американского государства, назначение может произойти до пятницы. Сейчас он рассматривает пять человека на эту должность.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп лишил должности директора ФБР Джеймса Коми. По мнению президента бывший директор ФБР был не способен эффективно руководить ведомством. Сам Коми, когда узнал об увольнении воспринял эту новость, как чей-то злой розыгрыш.