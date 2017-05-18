Новый директор появится у ФБР в США на следующей неделе

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 02:45

Новый директор появится у ФБР в США на следующей неделе

Новый директор появится у ФБР в США на следующей неделе

По словам Трампа, назначение может произойти до пятницы

Президент США Дональд Трамп назначит нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе, пишет «Интерфакс».

Как рассказал журналистам глава американского государства, назначение может произойти до пятницы. Сейчас он рассматривает пять человека на эту должность. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп лишил должности директора ФБР Джеймса Коми. По мнению президента бывший директор ФБР был не способен эффективно руководить ведомством. Сам Коми, когда узнал об увольнении воспринял эту новость, как чей-то злой розыгрыш.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью
  • Светлана

    Светлана

    Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымрет

    Читать статью
  • Фириджанова

    Фириджанова

    ...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…

    Читать статью
  • коля пупкин

    коля пупкин

    парень молодец

    Читать статью
  • Светлана

    Светлана

    Да

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии