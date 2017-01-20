Новый глава администрации назначен в Красногорском районе Алтайского края

Должность руководителя исполнительной власти района он будет занимать два года

Должность главы администрации Красногорского района Алтайского края занял Андрей Вожаков, сообщили в пятницу, 20 января, в пресс-службе регионального правительства.

Вакантный пост он получил по итогам конкурса в ходе сессии районного совета. Контракт с Андреем Вожаковым заключается на два года.

Андрей Леонидович Вожаков родился в 1966 году. До последнего времени он был председателем районного комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.