На смену императору Акихито придет его старший сын

Новый император Японии взойдет на престол 1 января 2019 года, пишет Gazeta.ru, ссылаясь на газету «Санкэй».

Издание пишет, что будущей весной в Японии должен выйти законопроект, предусматривающий такую возможность. Как сообщалось, нынешний император Акихито уже говорил, что намерен отречься от престола. Вместо него престол должен занять его старший сын Нарухито.

Сейчас конституция Японии не предусматривает возможности отречения, в связи с чем японское правительство готовит поправки.