Новый исполняющий обязанности главы администрации появится в Бийске

Назначенный в июне и.о. уйдет в отпуск
В Бийске сменится исполняющий обязанности главы администрации. Действующий и.о. отправится в отпуск, сообщает «Бийский рабочий».
Издание уточняет, что это связано с тем, что назначенному на данную должность 16 июня Александру Студеникину однопартийцы предложили возглавить общемуниципальный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Поэтому он займется подготовкой к данной политической кампании.
В горадминистрации добавили, что после ухода Студеникина хозяйственными делами будет заниматься новый и.о. — Дмитрий Маслюк, который в данный момент исполняет обязанности замглавы администрации. Маслюк вступит в новую должность с 20 июля.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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