Новый исполняющий обязанности главы администрации появится в Бийске

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 21:45

Новый исполняющий обязанности главы администрации появится в Бийске

Новый исполняющий обязанности главы администрации появится в Бийске

Назначенный в июне и.о. уйдет в отпуск

В Бийске сменится исполняющий обязанности главы администрации. Действующий и.о. отправится в отпуск, сообщает «Бийский рабочий».

Издание уточняет, что это связано с тем, что назначенному на данную должность 16 июня Александру Студеникину однопартийцы предложили возглавить общемуниципальный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Поэтому он займется подготовкой к данной политической кампании.

В горадминистрации добавили, что после ухода Студеникина хозяйственными делами будет заниматься новый и.о. — Дмитрий Маслюк, который в данный момент исполняет обязанности замглавы администрации. Маслюк вступит в новую должность с 20 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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