Новый исполняющий обязанности главы администрации появится в Бийске

Назначенный в июне и.о. уйдет в отпуск

В Бийске сменится исполняющий обязанности главы администрации. Действующий и.о. отправится в отпуск, сообщает «Бийский рабочий».

Издание уточняет, что это связано с тем, что назначенному на данную должность 16 июня Александру Студеникину однопартийцы предложили возглавить общемуниципальный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Поэтому он займется подготовкой к данной политической кампании.

В горадминистрации добавили, что после ухода Студеникина хозяйственными делами будет заниматься новый и.о. — Дмитрий Маслюк, который в данный момент исполняет обязанности замглавы администрации. Маслюк вступит в новую должность с 20 июля.