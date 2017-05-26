Новый лидер алтайской ЛДПР Дмитрий Ворсин рассказал о подготовке к выборам

Дмитрий Ворсин обозначил основные посылы будущей кампании

Социальные проблемы, ЖКХ, налоги — эти темы сегодня главные для алтайского отделения ЛДПР. В том числе с ними партия намерена идти на массовые муниципальные выборы в Алтайском крае. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал недавно избранный координатор регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае Дмитрий Ворсин.

Сейчас ЛДПР, по словам Ворсина, активно готовится к муниципальным выборам 10 сентября 2017 года. Одна из главных тем, о которой партия будет говорить перед выборами, — ситуация в сфере ЖКХ.

«У нас огромное количество обращений от жителей. Мы не просто говорим, что начнём наводить порядок в ЖКХ. Нам есть что предложить и по тарифам, и по работе управляющих кампаний, и по вопросам экологии», – рассказал Дмитрий Ворсин.

Но пока основная задача — найти кандидатов. Дмитрий Ворсин признал, что в партии есть кадровый голод.

«Даже по количеству вакансий на выборах. В некоторых районах членов партии меньше, чем вакансий. Будем выдвигаться везде. Но мы боремся и за качество, и за количество», — подчеркнул он.

Говоря о качестве, он имел в виду критерии для выдвижения от ЛДПР. Главное отличие партии от «Единой России» и «Справедливой России» в этом вопросе: партия не берет на выборы беспартийных. Только тех, кто определенное время состоит в ЛДПР, имеет высшее образование и не имеет судимости.

Прокомментировал он также и свое назначение, и уход с поста предыдущего координатора Евгении Боровиковой.

«Цель любой партии и кандидата – прийти к власти. Евгения Боровикова добилась своей цели – она стала депутатом. И теперь она решила сосредоточиться на депутатской деятельности. К ней огромное количество обращений от жителей», — сказал Ворсин.

Боровикова заняла этот пост два года назад, среди кандидатов был также и Дмитрий Ворсин. По его словам, тогда высший совет посчитал ее более опытной.

«Тогда меня это никоим образом не расстроило. Она действительно была тогда более опытной», — добавил он.

Дмитрий Ворсин подчеркнул, что сейчас фракция ЛДПР в АКЗС самая многочисленная по России — девять депутатов. По итогам выборов в краевой парламент в сентябре 2016 года партия заняла второе место после «Единой России».