Новый руководитель появится у алтайской ЛДПР

Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 01:45

Новый руководитель появится у алтайской ЛДПР

Новый руководитель появится у алтайской ЛДПР

Евгению Боровикову сменит на посту Дмитрий Ворсин

Переизбрание координатора реготделения ЛДПР состоится в субботу, 29 апреля. Это место, по данным надежного источника ИА «Амител» , вместо Евгении Боровиковой займет Дмитрий Ворсин.

Решение рекомендовать именно Ворсина уже принято Высшим Советом партии. Кроме него на рассмотрение Совета выносилась кандидатура депутата АКЗС Павла Рего.

На субботней конференции будет избран координационный совет, который и утвердит кандидатуру нового координатора. 

Сейчас Дмитрий Ворсин является координатором отделения ЛДПР по Центральному району Барнаула и активным членом партии.

Евгения Боровикова теперь намерена сосредоточиться на депутатской деятельности. В АКЗС она с сентября 2016 года.

Боровикова возглавила алтайских либерал-демократов в марте 2015 года в возрасте 30 лет. До этого она занимала пост помощницы депутата АКЗС и заместителя координатора по общим вопросам. 

С 2009 по 2015 год партией в регионе руководил Андрей Щукин, который теперь занимает пост вице-премьера в региональном правительстве.

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Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 01:45
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