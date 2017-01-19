Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 18:45

Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира

Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира

Также президент США заявил, что именно таким и был его подход в работе с Россией

Действующий президент США Барак Обама заявил, что хорошие отношения между Кремлем и Белым домом в интересах всего мира. Такое заявление он сделал на своей заключительной пресс-конференции, пишет «Российская газета».

«Думаю, что хорошие отношения с Россией отвечают интересам Америки и мира», – отметил Обама.

Также он добавил, что именно этот подход он и использовал. По его словам, он всегда сотрудничал с Москвой там, где пересекались интересы США и России.

Кроме этого, Барак Обама возложил ответственность на Россию за то, что отношения между этими двумя странами скатились до «холодной войны».

Также политик не одобрил заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре антироссийских санкций.

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 18:45
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