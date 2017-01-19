Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира

Также президент США заявил, что именно таким и был его подход в работе с Россией
Действующий президент США Барак Обама заявил, что хорошие отношения между Кремлем и Белым домом в интересах всего мира. Такое заявление он сделал на своей заключительной пресс-конференции, пишет «Российская газета».
«Думаю, что хорошие отношения с Россией отвечают интересам Америки и мира», – отметил Обама.
Также он добавил, что именно этот подход он и использовал. По его словам, он всегда сотрудничал с Москвой там, где пересекались интересы США и России.
Кроме этого, Барак Обама возложил ответственность на Россию за то, что отношения между этими двумя странами скатились до «холодной войны».
Также политик не одобрил заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре антироссийских санкций.
Читайте также
- Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации 0 18.Янв
- Иностранные СМИ отреагировали на сравнение Обамы с «хромой уткой» 0 31.Дек
- Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи 0 13.Янв
- Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция 0 24.Дек
- Кремль опроверг назначение Михаила Бабича новым послом России в Турции 0 28.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий