Обама отдыхает от президентства в гостях у миллиардера на островах – СМИ

Журналисты выяснили, что бывший глава Белого дома находится в обществе британского магната Ричарда Брэнсона
Экс-президент США Барак Обама с женой Мишель Обамой отдыхает после сложения полномочий главы Белого дома на британских Виргинских островах в обществе миллиардера Ричарда Брэнсона.
Как передает ТАСС со ссылкой на TMZ, журналисты обнаружили бывшего американского лидера на острове Некер, который принадлежит британцу Ричарду Брэнсону, владеющему холдингом Virgin Group.
Барак и Мишель Обама отдыхают на вилле британца в самой непринужденной обстановке и, судя по всему, не спешат возвращаться в США, где кипят страсти на фоне указов нового президента Дональда Трампа, который ужесточил иммиграционную политику.
Читайте также
- Песков назвал темы, которые Путин и Трамп обсудят по телефону 0 27.Янв
- Главы администраций сменились в трех районах Барнаула 0 09.Янв
- Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 0 24.Янв
- Взломавший почту Клинтон хакер отвергнул причастность РФ к кибертакам 0 05.Янв
- Губернатор Алтайского края 26 января отчитается о работе за 2016 год 0 16.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий