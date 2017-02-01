Обама отдыхает от президентства в гостях у миллиардера на островах – СМИ

Журналисты выяснили, что бывший глава Белого дома находится в обществе британского магната Ричарда Брэнсона



Экс-президент США Барак Обама с женой Мишель Обамой отдыхает после сложения полномочий главы Белого дома на британских Виргинских островах в обществе миллиардера Ричарда Брэнсона.

Как передает ТАСС со ссылкой на TMZ, журналисты обнаружили бывшего американского лидера на острове Некер, который принадлежит британцу Ричарду Брэнсону, владеющему холдингом Virgin Group.

Барак и Мишель Обама отдыхают на вилле британца в самой непринужденной обстановке и, судя по всему, не спешат возвращаться в США, где кипят страсти на фоне указов нового президента Дональда Трампа, который ужесточил иммиграционную политику.