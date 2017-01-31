Обама поддержал протестующих против Трампа американцев

По мнению Обамы, этот указ представляет угрозу американским ценностям
Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты против нынешнего главы государства Дональда Трампа, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Politico.
Бывший президент считает, что американцы, выступающие с протестом, осуществляют свое конституционное право на собрания. По его мнению, указ Трампа о миграции представляет угрозу американским ценностям.
Как сообщалось ранее, президент Америки Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также этим указом запрещается на 120 дней прием сирийских беженцев.
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