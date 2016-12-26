Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны

Теперь президент США может ввести санкции против любого иностранца

Президент США Барак Обама распространил действия «закона Магнитского» на все страны, пишет «РБК».

Теперь президент Америки может ввести санкции против любого иностранца, который несет ответственность за нарушение прав человека.

Также данные санкции могут быть применены относительно людей, которых заподозрили в коррупции и лиц, чьи действия направленны на «извлечение личной выгоды» при заключении государственных контрактов.

Всем тем, в отношении кого будут введены санкции, нельзя будет въезжать в Америку. А если виза уже есть, то она будет аннулирована.