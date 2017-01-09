Обама считает, что дал верную оценку Путину

Ранее Штаты открыто обвинили РФ в попытках повлиять на прошедшие в стране президентские выборы

Американский президент Барак Обама в интервью ABC прокомментировал доклад разведки США о «российском вмешательстве» в выборы президента, пишет РИА Новости.

Обама охарактеризовал доклад как «очень ясный» и заявил, что русские пытались вмешаться в выборный процесс с помощью проводимых кибервзломов. «Также у них были явные предпочтения с точки зрения итогов (выборов – ред.)», — цитирует агентство главу государства.

Он подчеркнул, что и он, и американская разведка уверены в правильности выводов, а также что полностью поддерживает доклад, поскольку видел ряд лежащих в основе источников и информацию.

На вопрос журналиста о том, недооценил ли американский президент Владимира Путина, Обама ответил отрицательно. При этом он отметил, что недооценил то, «в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы могут повлиять на наше открытое общество, нашу открытую систему».

Также Обама выразил мнение, что аналогичное вмешательство может произойти в ходе выборов в странах-членах НАТО. «Поэтому в дополнение к докладу, который дает оценку произошедшему, мы также убедились в том, что Департамент внутренней безопасности и разведка работают с разными ребятами, которые управляют нашими выборами», — приводит его слова агентство. В то же время Обама не исключил, что в будущем другие страны также попытаются повлиять на избирательные кампании США, и это должно волновать как республиканцев, так и демократов.

Ранее разведслужбы Соединенных Штатов обнародовали доклад о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. В докладе сказано, что Москва якобы пыталась добиться победы Дональда Трампа, но убедительных доказательств этого не приводится. В частности, в качестве доказательств представлены фрагменты репортажей телеканалов РФ и данные из социальных сетей. Агентство подчеркивает, что спецслужбы при этом признают, что «российское вмешательство» никак не повлияло на результаты голосования.

Власти России отрицают данные обвинения. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что в опубликованной информации нет ничего в интересах РФ, а истерику нагнетают в целях отвлечения внимания от содержания данных.